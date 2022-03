Vélingara : un bébé retrouvé mort dans un puits, sa maman écrouée

Après «bébé Lassana» de Kédougou, un autre bébé a été retrouvé mort au fond d'un puits au village de Saré Maoundé (commune de Kandiaye, Vélingara). Il s’agit de Kadia.



Agé de 16 mois, le garçon a disparu dans la nuit de dimanche à lundi dernier alors qu’il dormait dans la même chambre que sa mère et sa cousine. Son corps sans vie sera retrouvé dans la journée dans un puits situé non loin du domicile familial.



Libération, qui évoque l’affaire dans son édition de ce jeudi, rapporte que la gendarmerie a aussitôt ouvert une enquête. La mère de l’enfant et sa nièce seront placées en garde à vue.



Lors de son interrogatoire, la maman de bébé Kadia a d'abord juré ignorer ce qui s’est passé avant d’effectuer un virage à 180 degrés. Elle a en effet déclaré ensuite que son bébé, mal attaché dans son dos, est tombé dans le puits alors qu’elle cherchait de l’eau.



Libération informe que cette version n’a pas convaincu les enquêteurs, soulignant que la mère de l’enfant décédé est en froid avec son époux. Ce qui explique qu’elle dormait avec sa nièce dans la même chambre.