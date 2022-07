Vélingara : Un responsable de Bby placé sous mandat de dépôt pour une affaire de viol

Abdou Mbengue, comme c'est de lui qu'il s'agit, est responsable politique dans la coalition BBY et membre du Conseil départemental de vélingara. L'homme est accusé de viol sur une mineure âgée de 17 ans. La victime est la nièce du président du Conseil départemental de Vélingara qui d'ailleurs est le mentor politique du mis en cause. Interpellé et mis en garde-à-vue, cet enseignant de profession est placé ce vendredi sous mandat de dépôt pour viol et détournement de mineure.