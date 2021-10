Vengeance : L'apprenti casse la main du chauffeur qui l'avait traîné à la police

On se croirait dans un film hollywoodien, sauf que ce n'est pas du cinéma ! La scène incroyable, mais vrai, s'est passé à Touba. En effet, traîné au commissariat de Ndamatou, l'apprenti-chauffeur n'a fait de mieux que d'agresser son accusateur jusqu'à lui casser la main droite selon des informations de Seneweb.



Retour sur les faits



Tout a commencé lorsqu'un gang a saccagé un véhicule à Touba. Le chauffeur, dans la foulée, a pu identifier B.F et E.F, deux parmi les caillasseurs. Ainsi, ces derniers ont été convoqués et entendus à la police de Ndamatou suite à la plainte déposée par la victime K.Diop.



A peine d'être libéré après son face à face avec les enquêteurs, B.F accompagné des membres de son gang a débarqué dans le domicile de la victime. Au cours de leur expédition punitive, les assaillants scandaient à haute voix " keur deume yagui ni" (voici la maison des sorciers).



Ainsi, le maître des lieux, K.Diop est sorti de sa chambre pour s'enquérir de la situation. Et l'apprenti-chauffeur et ses collègues se sont rués sur le chauffeur pour lui faire la fête. Au cours leur vengeance, le gang a administré plusieurs coups de bâton à l'auteur de cette plainte jusqu'à fracturer sa main droite.



Alerté par les cris du frère de la victime, le voisinage est venu à la rescousse du chauffeur grièvement blessé. Puis, l'apprenti-chauffeur et son gang ont battu en retrait.



Selon des confidences faites à Seneweb, le chef de gang a été arrêté par les policiers du commissariat de Ndamatou pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une Itt de 21 jours. Cuisiné sur procès-verbal, B.Fall a refusé de donner l'identité des autres mis en cause. Selon lui, il voulait, tout simplement, intimider l'auteur de cette plainte.



Au terme de l'enquête, l'apprenti-chauffeur âgé de 19 ans a été présenté hier vendredi au procureur près le tribunal de grande instance de Diourbel.