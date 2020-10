Terme Sud et cession du patrimoine bâti de l'Etat: Les questions"salées" d'Ousmane Sonko au gouvernement

C'est à l'Assemblée nationale que se jouent les prolongations du débat par presse interposée entre Ousmane Sonko et le ministre de l'Urbanisme Abdou Karim Fofana autour des affaires Terme Sud et la cession du patrimoine bâti de l'Etat du Sénégal.À travers des questions écrites adressées au président de l'Assemblée nationale, le leader de Pastef invite le gouvernement à s'expliquer publiquement sur ces affaires qui défraient la chronique depuis le déguerpissement musclé des anciens militaires de Terme Sud et tout ce qui s'en est suivi.En conférence de presse en marge d'une visite qu'il avait rendue aux anciens militaires et à leurs familles au centre socioculturel de Sacré-cœur où ils ont été relogés provisoirement, Ousmane Sonko soutenait qu'en réalité l'armée et la Comico n'étaient que des "paravents" et que ces terres de Terme Sud étaient destinées au "projet zéro bidonville".Lors de son passage à Rfm matin la semaine dernière, le ministre de l'Urbanisme Abdou Karim Fofana avait donné quelques éléments de réponses qui apparemment ne satisfont pas le député Ousmane Sonko qui vient de saisir l'Assemblée nationale.