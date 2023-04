Verdict du procès Sitor Ndour: Me El Hadj Diouf accable la famille de la plaignante

Après avoir passé neuf mois en détention pour viol, l'ancien directeur du Centre Oeuvres Universitaires de Dakar (COUD), Sitor Ndour, a été acquitté, ce mercredi 19 avril, par la justice. Un décision dont se réjouit son avocat Me El Hadj Diouf : "Il n'a jamais été question de viol dans ce dossier. La famille de la victime ne cherchait qu'à soutirer de l'argent à Sitor Ndour et nuire sa réputation".







Me Diouf estime que la famille de la victime était mue par l’appât du gain. "Si vous connaissiez dce dossier, vous n'alliez jamais parler de viol. Il n'y a aucune trace de viol, aucune. Au contraire, ce qui se passe dans ce dossier, c'est le besoin de s'enrichir sans cause. Ils ont voulu s'enrichir en soutirant de l'argent à Sitor Ndour. Mais leur plan a été contrecarré par ce verdict. Un verdict clair et net", a indiqué Me Diouf, qui a manifesté sa joie au micro de la RFM.





Sitor Ndour était accusé de viol par une fille âgée de 16 ans. Cette dernière a travaillé à son domicile comme domestique. A la suite d’une plainte de la victime, le juge du 2ème cabinet avait ouvert une information judiciaire et demandé le placement sous mandat de dépôt de l’ancien ministre.





Le procureur avait requis une réclusion criminelle de 10 ans contre l’ancien directeur du Coud.