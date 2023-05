Vers la construction d’un 2e campus au niveau de la plateforme aéroportuaire de Diass

Le directeur général de l’aéroport international Blaise Diagne, M. Abdoulaye Dièye, a déclaré avoir «eu l'honneur d'effectuer, du vendredi 19 au mercredi 24 mai 2023, une mission fructueuse à Dubaï» pour rencontrer «notre partenaire émirati Air Dynamics Solution».





Cette rencontre, selon M. Dièye, s'inscrit dans le cadre de «la phase 2 de l'Académie internationale des métiers de l'aviation civile (AIMAC), un des projets phares du hub aérien».





Les échanges entre le DG de l’AIBD SA et Air Dynamics Solution ont porté sur «la mise en place d'un catalogue de formations dans les autres métiers de l’aviation civile (personnel navigant commercial, Handling, management aéroportuaire, gestion de la sûreté, gestion des opérations au sol, etc.) et ce, conformément à la réglementation en vigueur (certifications EASA, OACI, IATA).