Vers la validation du plan directeur de l'assainissement de Thiès (Onas)

L'annonce est faite par le directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas). Dr Ababacar Mbaye en tournée dans les villes de Thiès et Tivaouane, a tenté de rassurer les populations qui éprouvent d'énormes difficultés pendant l'hivernage à cause des eaux pluviales mêlées aux eaux usées." Ce qui reste, c’est de partager et de valider politiquement avec l’ensemble des acteurs, le plan directeur de l'assainissement de Thiès. Ce plan est déjà réactualisé mais pour le coût, nous allons tenir des échanges avec toutes les parties prenantes pour en savoir d'avantage. Pendant la saison des pluies, vous avez eu des difficultés de façon régulière. C’est légitime de le manifester aujourd'hui à l'occasion de cette visite de terrain. Cette station collecte l’ensemble des eaux pluviales mélangées avec les eaux usées et vous voyez ses conséquences. Cela demande que l'on vous accompagne" ', explique Ababacar Mbaye lors de la visite de la station d'épuration de Sampathé située dans la commune de Thiès-Est.La situation dans la cité du rail n'est pas très différente de celle de la cité religieuse de Tivaouane. « Dans le cadre de la coopération avec l’Union européenne, on avait déjà réalisé un réseau de 4 km de traitement des eaux pluviales avec bassin de rétention de 40 mille m3 mais très insuffisant. Nous avons un programme prioritaire de 4 milliards de FCFA dont le financement est à rechercher. Nous allons trouver ensemble avec la mairie comment par rapport à ces besoins d’urgence, trouver évidemment des solutions.Autre chose important, c’est la station qui va permettre de traiter une capacité de 3500 m3. En plus dans ce programme, il est prévu des branchements domestiques dans plusieurs maisons à Tivaouane. Ce qui n'était pas pris en compte initialement», a soutenu le DG de l'Onas.