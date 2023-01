Vers un vendredi de tous les dangers à Tivaouane : Le rassemblement des militants du Pur interdit par le préfet

Le feu couve dans capitale de la Tidjaniyya, Tivaouane-la-pieuse qui risque de vivre une journée noire ce vendredi 6 janvier 2023, avec le rassemblement prévu à cette date à l’initiative des « frères » et « sœurs » de parti des députés Massata Samb et Mamadou Niang condamnés à 6 mois de prison ferme et plus la somme de 5 millions FCFA à payer solidairement à titre de dommages et intérêts à Amy Ndiaye.





Déjà, ce lundi matin, dès que la décision de justice a été prononcée, nombre de jeunes de la cité religieuse de Mame Maodo sont descendus dans les rues de la ville sainte pour exprimer leur désarroi face à « l’injustice exercée sur ces députés de Yewwi Askan Wi (Yaw) ». Et le pire aurait pu se produire n’eût été la prompte intervention des forces de sécurité déployées en grand nombre dans les artères de la capitale de la cité religieuse. Toutefois, les nombreux manifestants qui ont, à l’occasion, dénoncé « une forfaiture à travers ce procès politique » ne manquent pas de prévenir par rapport à leur décision de « manifester contre ce verdict et personne ne pourra nous en empêcher ».





En tout état de cause, les membres parti Pur du responsable moral des Moustarchidines Wal Moustarchidates, Serigne Moustapha Sy Al Makhtoum, très « choqués » et dans une logique de « poursuite du combat », se décident à remettre ça, ce vendredi 6 janvier 2023, à Tivaouane. Mansour Mané Bal-Khawmi du Pur met en garde le préfet de Tivaouane : « Nous comptons poursuivre les manifestations de soutien envers notre camarade Massata Samb. Nous avons d'ailleurs introduit une lettre de rassemblement pour ce vendredi 6 janvier 2023 et sur ce, nous pensons que le préfet ne va pas encore, une fois, céder à la pression des politiciens pour interdire la manifestation ». Les responsables du Pur tiennent surtout à rappeler que « la quiétude de la Cité de Mame El-Hadji Malick Sy dépend de la vision du préfet, qui ferait une grosse erreur en pensant interdire cette manifestation ».





Dans la ville de Maodo, où le Frap et Yewwi Askan Wi de la section départementale ont rejoint les rangs du collectif de soutien aux députés mis en cause, les souteneurs et « frères » et « sœurs » de parti de Massata Samb et Mamadou Niang pensent que « la confrontation est inévitable ». Ces responsables selon qui « la décision est politique » s'organisent à présent pour porter la réplique. Selon Gorgui Dia, secrétaire général départemental du Pur, « la condamnation des députés Samb et Niang est une décision arbitraire du tribunal de Dakar ». Et de poursuivre : « ce dossier est à la fois juridique et politique. Sur le plan juridique, les hommes de droit vont jouer leur rôle et sur celui politique, nous allons, en tant qu'acteurs politiques, nous organiser et essayer de servir au régime en place une réponse politique ».