Vers un vendredi de tous les dangers: Le Cudis lance un appel « pressant » aux acteurs politiques





« Le Cadre Unitaire de l’Islam au Sénégal (CUDIS), après concertation et sous le mandat des khalifes généraux et responsables d’associations islamiques du Sénégal, lance un appel pressant et solennel aux acteurs politiques de tous bords pour la préservation de la stabilité et de la paix si chères à notre pays », a lancé le Cudis qui s’inquiète des dangers que pourrait engendrer la manifestation interdite de l’opposition, ce vendredi.

« Ces derniers mois, notre pays s’enfonce de plus en plus dans une zone de turbulences et il est agité par des troubles liés à des différends juridiques et préélectoraux qui cristallisent les tensions et perturbent gravement la quiétude des citoyens », a noté le président du Cudis Cheikh Ahmed Tidiane Sy, dans un communiqué. Pourtant, rappelle-t-il aux acteurs politiques qui se regardent en chiens de faïence, « le Sénégal a souvent franchi des tensions électorales, en consolidant des consensus durables et en mettant en avant l’intelligence et la responsabilité des acteurs pour éviter les crises politiques dramatiques observées dans d’autres pays ».

Réitérant sa disponibilité à accompagner toute initiative de dialogue, le Cudis rappelle également que « la marque des hommes politiques sénégalais a toujours été globalement leur capacité de dépassement et de retrouvailles que les récits historiques retiennent et magnifient ». Par conséquent,estime-t-il, « ceux d’aujourd’hui ne peuvent pas faire moins que leurs devanciers. Il est encore temps de se retenir et de privilégier, sans juridisme excessif, ni faiblesse rédhibitoire ou partisane, le dialogue national pour la résolution des différends ».