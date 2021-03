Vers une révision des codes de l'urbanisme et de la construction

Le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Abdoulaye Sow, et son homologue des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, ont coprésidé, hier, à Diamniadio, l'atelier de lancement du projet de révision des codes de l'urbanisme et de la construction. C'était en présence de la secrétaire d'État en charge du Logement, Victorine Ndèye.





Selon le journal L'AS qui donne l'information dans sa livraison de ce mercredi, il est impératif, aux yeux du chef de l'État, Macky Sall, de réviser les derniers codes de l'urbanisme et de la construction qui dataient respectivement de 2008 et 2009. Les nouveaux textes seront adoptés aux nouvelles réalités de l'urbanisme et de construction.