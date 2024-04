Vétusté du pont Serigne Bassirou Mbacké : L'alerte des populations de Kaolack

La décrépitude du pont Serigne Bassirou Mbacké (ex-pont Noirot) inquiète plus d’un Kaolackois. Ce pont, qui relie plusieurs villes du pays et de la sous-région, ne rassure plus les usagers.







C'est ainsi qu'ils interpellent les autorités locales et nationales pour sa reconstruction, avant qu'il ne soit trop tard. Doudou Diallo, un des responsables de la gare routière de Nioro à Kaolack; se prononce dans cette vidéo.