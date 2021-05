Victime d’un malaise samedi à Bignona : Ousmane Sonko prend part ce dimanche au rassemblement contre l’homosexualité

Ceux qui s’attendaient à voir le leader de Pastef prendre un break après la frayeur d’hier à Bignona, peuvent déchanter. Victime d’un malaise, ce samedi, à Bignona alors qu’il prenait part à la journée de prière organisée à la mémoire des victimes des événements de mars dernier, Ousmane Sonko s’est rendu ce dimanche, à la place de l’Obélisque où se tient un rassemblement contre l’homosexualité au Sénégal.