Victime de harcèlement : Guy Marius Sagna apporte son soutien au Dr Alphousseyni Gaye

DR Alphousseyni Gaye

L’honorable député Guy Marius Sagna a donné son avis sur la sortie du gynécologue Alphousseyni Gaye, victime de harcèlement.

Selon l’activiste, tous les acteurs du secteur de la santé doivent s’unir pour dire non, car c’est leur vie qui est en danger.





‘’Pour avoir juste établi un certificat médical pour Adji Sarr, le docteur gynécologue Alphousseyni Gaye est victime de harcèlement, sa



vie est mise en danger par des inconnus. Tous les médecins, tous les gynécologues, tous les agents de santé sont en danger, si nous laissons faire. Tous les citoyens aussi. C'est à la liberté de l'agent de santé que ces individus s'attaquent. Cela ne doit pas passer’’.





Il invite tous les acteurs du secteur de la santé à s’unir pour y mettre fin. ‘’Voilà pourquoi je pense que l'Ordre des médecins,

le syndicat des médecins, les autres syndicats de la santé et de l'action sociale, l'organisation qui regroupe les gynécologues... doivent se prononcer pour dire stop et protéger le Dr Gaye et tous les autres agents de santé qui, eux aussi, sont en sursis.