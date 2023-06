Victimes des manifestations : Auchan et les stations-service attendent toujours les dédommagements des événements de mars 2021





En Conseil des ministres hier, le chef de l’État Macky Sall s’est prononcé sur les violentes manifestations qui ont secoué le pays ces derniers jours.





En effet, le président de la République a affiché sa volonté d’accompagner les personnes ayant subi des préjudices à la suite des casses et saccages lors des dernières émeutes, en annonçant des dédommagements.





Seulement, du côté des sinistrés comme les stations-service et la chaine de distribution Auchan, on estime que de telles promesses ont été faites par Macky Sall depuis les événements de mars 2021, mais jusque-là rien n’a été fait.





«On a entendu hier le chef de l’État dire qu’il va accompagner les victimes des manifestations. Mais malheureusement, nous ne croyons plus à ces promesses. Parce qu'en mars 2021, nous avons évalué nos dégâts qui s’élevaient à un milliard 102 millions. Nous l'avons remis au ministère du Commerce. Mais jusqu'à l'heure où je vous parle, aucun gérant de station-service n'a été dédommagé. Donc, venir encore faire ces promesses sans se pencher sur nos pertes durant les événements de mars 2021, c’est dommage. Nous attendons toujours nos dédommagements des événements de mars 2021», a précisé Ibrahima Fall, secrétaire général de l’Association des gérants de stations-service du Sénégal sur les ondes de la RFM.





Idem pour Auchan, qui est la plus grande victime de ces saccages. «Nous avons déposé le dossier complet avec l’évaluation de toutes les pertes au niveau du ministère du Commerce et celui des Finances durant les événements de mars 2021. Mais jusqu’à présent, nous n’avons encore reçu aucune compensation financière de la part de l'État du Sénégal. Nous ne croyons pas encore à ces nouvelles promesses», a fait savoir Pape Samba Diouf, directeur du Développement et de la Communication d'Auchan Sénégal sur RFM.





Rappelons que lors des événements de mars 2021, 45 stations-service et 19 magasins Auchan ont été endommagés avec des pertes considérables de l'ordre d'un milliard 102 millions pour les stations-service et plus de 15 milliards F CFA pour Auchan. Mais jusqu'à présent, aucun virement n'a été effectué.





Une situation qui rend dubitatifs les sinistrés, en ce qui concerne ces nouveaux engagements de l’État.