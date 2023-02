Victimes du séisme en Turquie : Les 100 millions offerts par Serigne Mountakha remis à l’ambassadeur

Serigne Mountakha continue de symboliser la philanthropie, conformément à l’entreaide recommandée par la religion musulmane.





En effet, une importante délégation du khalife général des mourides à été reçue ce mardi 21 février à l'ambassade de la République de Turquie au Sénégal. Ce, pour remettre à Son Excellence Hatice Nur Sa?man, Ambassadrice de la Turquie au Sénégal, les 100 millions F CFA que le khalife a offerts aux victimes du séisme en Turquie.





Cette importante délégation, renseigne-t-on, est dirigée par Serigne Moustapha Mbacké, fils de Serigne Cheikh Gaindé Fatma et ancien ambassadeur du Sénégal en Turquie. On notait aussi la présence dans la délégation d'El Hadj Mbackiyou Faye, représentant du khalife général des mourides à Dakar, de Serigne Bassirou Lo, imam ratib de la mosquée de Massalikul Jinaan, de Serigne Khadim Diop, Secrétaire particulier du khalife, de Moustapha Diop et du responsable moral de Hizbut-Tarqiyyah, Serigne Youssouph Diop.





Rappelons que le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, est un habitué en termes de soutien aux victimes des affres de la nature. Dans un passé récent, il avait volé au secours des sinistrés des inondations, de la Covid-19, de l’émigration irrégulière, des accidents de la route à Sikilo, entre autres.