Viol à Golf-Sud: Un tailleur transforme en objet sexuel la copine de son apprenti

Âgée seulement 13 ans, elle était partie auprès de son petit ami, apprenti-tailleur pour récupérer ses habits. Mais, le maître des lieux a surpris les deux tourtereaux dans une mauvaise posture, au niveau de son atelier de couture. Selon des sources de Seneweb proches du parquet, l'adolescent de 18 ans faisait des attouchements sexuels sur sa petite amie mineure.





Sans tarder, le tailleur a interrompu cette séance d'intimité, avant de conduire la fillette dans une chambre où il a satisfait sa libido sur elle. Puis, l'homme âgé de 35 ans, aurait transformé en objet sexuel la copine de son apprenti. A chaque fois, il menaçait de vilipender sa proie auprès de ses parents.





Mais l'affaire s'est ébruitée, plus tard, et une plainte a été déposée au commissariat de Golf-Sud. Ainsi, les hommes du commissaire Adja Astou Marone ont fait tomber le tailleur M.N et son apprenti M.B.