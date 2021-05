Viol collectif : Quatre mineurs de 8 à 12 ans se relaient sur une fille de 12 ans

Selon L'Observateur, quatre garçons, âgés entre 8 et 12 ans, ont été jugés pour viol collectif. Ils se sont relayés sur une fillette de 12 ans.



Les faits ont eu lieu, dans la nuit du 4 au 5 mai dernier, à Tivaouane, plus précisément au quartier HLM.



Ce jour-là, aux environs de 21h 30, la petite, qui était envoyée à la boutique, a été interceptée par les mis en cause qui ont abusé d’elle.



Ils se sont acharnés sur elle dans la pénombre, avant d’assouvir leurs libidos.



Protégés par la minorité pénale, ils ont été remis à la disposition de leurs parents.