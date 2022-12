[Retro 2022] Viol, divorce, drogue etc. : Les fausses notes de l'année

Viol, divorce, drogue etc. : Les fausses notes de l'année

Des célébrités au-devant de l’actualité au cours de l’année 2022. Entre divorce, viol, mœurs, ces célébrités ont vécu une année mouvementée. Ainsi, pour passer en revue les actualités people de cette année qui en est à ses toutes dernières heures, Seneweb fait un round up des faits divers concernant les célébrités.





Serigne Modou Lô Ngabou. Son histoire a défrayé la chronique au courant de l’année 2022. Ce n’est en raison de ses exploits dans le cadre religieux mais à cause d'actes contraires aux principes de l'Islam. En effet, un enregistrement audio du marabout a été divulgué, dans lequel il harcelait sexuellement la femme d'un de ses talibés. Un comportement jugé "non éthique et immoral, indigne d'un homme religieux".





Jadis surnommé l'insulteur du Président Macky Sall, Kalifone Sall s'est fait un nom grâce à ses lives où il attaquait et calomniait le régime de Macky Sall. De retour au bercail, le jeune "influenceur" a été accusé de viol par Adja Thiaré Diaw. À l'issue de son procès, Kali', comme l'appellent ses amis, a été condamné à 6 mois de prison dont un ferme qu'il avait déjà purgé. Seules les charges de coups et blessures volontaires sur la jeune fille ont été retenues contre lui. Il a également écopé d’une amende de 500.000 FCFA.





Le couple Maabo vole en éclat





Des sources de Seneweb avaient, au mois de mars, révélé les bisbilles au sein du couple Maabo. Mya Guissé mariée à Abdou Noface depuis 6 ans et maman d'une petite fille, avait rejoint la maison familiale à cause de la jalousie excessive de son mari. Par ailleurs, le motif de ce divorce officiellement acté, était la violence conjugale dont la voix féminine du groupe serait victime.





Pourtant en 2021, les deux chanteurs avaient lancé un concept qui apprenait comment sauver son couple. Mya et Nfu abordent, dans "le quotidien des Maabo" des sujets essentiels tels que le respect, la complicité et l'amour.





Fadiga, la star de 2002





Il a été le chouchou des Sénégalaises en 2002. En 2022, il est reproché d'être un "père indigne". En effet, Khalilou Fadiga est accusé par une dame qui dit avoir été "l’épouse du footballeur". Elle a dénoncé, via les médias, “l’attitude indigne de son ex-mari” qui ne veut pas reconnaître son fils qui aura bientôt atteint la majorité. Elle a révélé avoir été mariée à l'international sénégalais en 2003 et que tout allait bien dans le couple jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte puis abandonnée par ce dernier qui ne voulait pas de cet enfant.





Aicha Ba, l'ex “Mme Fadiga” avait précisé que “la dernière alternative a été le test ADN qu'on lui a proposé de faire mais il campe toujours sur sa position”, avait regretté la dame selon qui "Fadiga a refusé la paternité de son fils par peur de sa femme blanche et aussi parce qu'ils se sont mariés suivant les principes de l'Islam sans accomplir le mariage civil".





Bambaly Seck-Tida Ndoye





En parlant de refus de paternité, revenons à l'histoire de Tida Ndoye. Son nom est connu du grand public depuis sa sortie sur le chanteur Bambaly Seck. La jeune dame, après 4 ans de silence, s'est résolue de faire reconnaître la paternité de sa fille "conçue avec le chanteur Bambaly Seck". Sauf que ce dernier snobe carrément la demande de la fille. Il refuse de reconnaître la fille comme sienne et pourtant, le code de la famille, dans ses articles 215 et 218, stipule que la mère peut porter plainte pour reconnaissance de paternité.





L’ex Dg du Coud au banc des accusés





Qui l'aurait cru ? Sitor Ndour, ancien Directeur général du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD), ancien ministre et membre de la coalition BBY a été accusé de viol par sa femme de ménage qui est de surcroît encore une mineure. Ainsi, il a été placé sous mandat de dépôt même s'il continue de nier les faits qui lui sont reprochés. Après son audition sur le fond de l’affaire, il avait introduit une demande de liberté provisoire mais le juge a rejeté la requête, suivant ainsi l’avis du parquet qui avait posé son véto. Pendant son séjour carcéral, le Sieur Ndour a perdu son poste de PCA de la Société d’Aménagement et d’Exploitation des terres du Delta et des vallées du fleuve Sénégal (SAED). Cette décision a été prise par le Président Macky Sall à l'occasion du Conseil des ministres du 07 décembre 2022.





Les ennuis judiciaires de Dame Amar