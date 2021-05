Viol et pédophilie sur 10 talibés : Un Oustaz arrêté et déféré au parquet



Rumeurs persistantes et complaintes des voisins



Selon Les Echos, il s’agit d’un célèbre maître coranique et gérant d’un daara, mais aussi muezzin dans une mosquée, répondant au nom d’A. D, très connu sous le pseudonyme Oustaz Diallo.



C’est suite aux rumeurs persistantes, relatives aux agissements du maître coranique contre les enfants de la localité, que le délégué de quartier et l’imam ont alerté le commissaire de Jaxaay.



Ces derniers recevaient très souvent des complaintes des voisins, qui soupçonnaient Oustaz Diallo de pratiques ignobles avec leurs progénitures mineures.



Interrogées, ces dernières confirment les déclarations de leurs parents et enfoncent le muezzin. Ce dernier, en effet, profitait de l’absence momentanée de son épouse de la chambre conjugale et y entraînait des garçons, avant de s’envoyer en l’air avec eux.



Pour appâter ses proies, il faisait semblant de les commissionner, mais une fois dans la chambre, il s’enfermait à clef à l’intérieur avec elles pour assouvir ses instincts libidinaux.



Un enfant de 9 ans a échappé au monstre



Un des garçons nommé Kh. S, élève coranique, 9 ans, a su cependant tenir tête devant les avances du détraqué sexuel. Quand celui-ci a entraîné le garçon dans la chambre, il s’est empressé de refermer la porte.



Mais, le marmot flaire le piège et se précipite vers le loquet pour rouvrir la porte. Le maître coranique gay se dresse avec force devant lui et l’empêche de toucher au loquet. Malgré son jeune âge, le garçon organise réussit à ouvrir la porte et détale comme un lapin.



«Il (Diallo) m’a fait venir dans sa chambre. Mais, à peine son épouse est sortie de la pièce, il s’est jeté sur moi et a tenté de me déshabiller pour abuser de moi. J’ai catégoriquement refusé de me laisser faire. J’ai réussi à ouvrir la porte avant de m’enfuir à toutes jambes», a soutenu l’’élève coranique dans un autre daara.



L’âge des garçons varie en 7 et 20 ans



D’autres jeunes ont été malchanceux. Car, ils ont été piégés entre quatre murs et violés. Un parmi eux déclare avoir été surpris un jour sur la terrasse de leur maison par le même Oustaz, qui a voulu l’allonger à même le sol et tenter de lui ôter sa culotte pour le sodomiser.



La tranche d’âge varie entre 7 ans, 8 ans, 9 ans, 12 ans, 18 ans et 20 ans. Conduits à l’hôpital Youssou Mbargane de Rufisque, trois parmi les sept garçons ont été déclarés victimes d’abus sexuels répétés avec des symptômes cliniques irréfutables à l’appui.



Tandis que les quatre autres ont subi des attouchements sexuels de la part du monstre de la bourgade. Interpellé, il a tenté de nier l’évidence devant les enquêteurs.



Mais, n’ayant pu convaincre les enquêteurs, il a été mis aux arrêts pour viol, pédophilie et actes contre-nature sur des mineurs.



Cette histoire reste encore suspendue sur les lèvres des populations, qui sont toujours sans voix. D’autant que le mis en cause renvoyait l’image d’un homme saint avec une longue barbe blanche à l’Afghane.

Le déviant sexuel doublé de redoutable prédateur sexuel pour les enfants du quartier Darou Thioub de Jaxaay vient de tomber dans les filets des limiers du commissariat de la commune.