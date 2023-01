Viol : le dossier Sitor Ndour clôturé

Sitor Ndour sera-t-il envoyé ou non devant un tribunal pour les accusations de viol portées contre lui par son ancienne femme de ménage ? Les parties devraient être bientôt fixées.



Les Échos renseigne, en effet, que le juge du deuxième cabinet chargé de l’instruction de l’affaire a rendu un avis de clôture pour recueillir les observations de la défense et de la partie civile.



Celles-ci sont déjà faites, d’après le journal. Qui rapporte que les avocats de Sitor Ndour affirment qu’il n’y a aucun élément qui pourrait conduire à un procès. Ces derniers, ajoute la même source, ont demandé un non-lieu, une mainlevée d’office de mandat et la liberté provisoire. Les Échos informe que la partie civile, pour sa part, a maintenu ses accusations.



Le juge rendra son ordonnance définitive après le réquisitoire du procureur. Ce sera soit un non-lieu soit un renvoi en jugement. À moins que le parquet lance un réquisitoire supplétif, qui relancerait l’instruction.



L’enquête sur cette affaire a duré six mois. Les faits remontent au lendemain de la Tabaski de l’année dernière. L’ancienne femme de ménage de Sitor Ndour, âgée de 17 ans, l’accuse de l’avoir violée. Le mis en cause nie les faits.