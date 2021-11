Viol présumé de Miss-Sénégal : Me Elhadji Diouf aphone

" je n'ai aucun commentaire à faire sur la question". C'est la réponse catégorique que Me Elhadji Diouf a donné aux journalistes sur l'affaire Miss-Sénégal.



Il a été interpellé sur la question en marge du quatrième congrès du parti de l'espoir et du progrès qui s'est tenu ce dimanche.



Me El Hadji dit être au courant comme tous les Sénégalais mais n'a pas de commentaire à donner sur le viol suivi de grossesse présumé dont la Miss Sénégal 2020 Fatima Dione serait victime.



Cependant le même jour, sa cliente Adji Sarr, aussi victime de viol présumé et qui accuse le leader du Pastef dans cette affaire, dit soutenir la Miss. A travers une vidéo, elle a demandé à l'Etat de prendre ses responsabilités pour "protéger ses filles".