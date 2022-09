Viol présumé : Sitor Ndour reste en prison

Sitor Ndour reste en prison

Après son audition sur le fond, Sitor Ndour, placé sous mandat de dépôt pour viol présumé, avait introduit une demande de liberté provisoire. Le juge du deuxième cabinet, chargé de l’affaire, avait transmis le dossier au procureur pour avis.





D’après Les Echos, le chef de parquet s’est opposé à la requête du mis en cause et l’a fait savoir au juge. Ce dernier peut passer outre le réquisitoire du procureur. Mais dans ce cas, le procureur peut faire appel et Sitor Ndour restera en prison le temps que la Chambre d’accusation tranche.