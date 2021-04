Viol sur mineure à Louga : Deux amis se relayaient une collégienne de 14 ans

Les faits se sont déroulés, le samedi 10 avril, à Louga. Une élève du nom de S. Seck (14 ans) a été violée par deux hommes O. Sow et A. B. Fall.En effet, retrouvée au jardin Santhiaba par l’un de ses bourreaux, S. Seck pleurait à chaudes larmes. Elle aurait raconté à l’un de ses violeurs qu’elle était orpheline de mère et que sa tante avec qui elle vit, lui rendait la vie impossible. C’est ainsi que le « Jakartaman », A.B. Fall, lui propose de l’héberger chez son ami O. Sow avant qu’ils n’abusent d’elle durant toute la nuit.Informés par la famille, les éléments de la police de la capitale du Ndiambour ont entendu la victime, mardi dernier. Son interrogatoire a permis de mettre la main sur ses violeurs présumés. Ces derniers sont inculpés pour détournement et viol sur mineure.Ils ont d’ailleurs été déférés jeudi dernier, avant de faire l’objet d’un retour de parquet, en attendant leur face-à-face avec le procureur près le Tribunal de grande instance de Louga.