Viol sur une élève de Cm1 : Le monogame avoue avoir couché 06 fois avec la mineure de 13 ans

Marié à une épouse et père de deux enfants, M.D.W a été déféré au tribunal de grande instance de Diourbel pour détournement de mineure suivi de viol. Le mécanicien a été arrêté par la police suite à une plainte déposée contre lui au commissariat spécial de Touba.





Père de famille, il entretenait une relation amoureuse avec l'élève en classe de Cm1 selon des sources de seneweb. Et il a fini de transformer la mineure de 13 ans en objet sexuel. L'histoire du "couple" a démarré à Koungheul où leurs deux domiciles font face. Mais M.D.W, mécanicien de son état officie dans la capitale du mouridisme.





Les confidences renversantes de la mineure sur PV





Âgée de 13 ans seulement, l'élève en classe de Cm1 est revenue sur les circonstances de sa relation amoureuse avec l'homme marié.





" M.D.W m'a interceptée dans la rue pour faire connaissance avec moi. Une relation amoureuse est née après rencontre. Quelques jours plus tard, mon copain a fait part à ma mère sa volonté de m'épouser. Mais cette dernière n'a pas donné de crédit aux propos de petit ami ", explique la mineure.





Les deux tourtereaux filaient le parfait amour de Koungheul jusqu'à Touba. Mais leur idylle a mal tourné quand l'affaire a ébruité d'après des témoignages recueillis par Seneweb.





La victime révélera dans sa déposition au niveau du commissariat spécial de Touba que son petit-ami a couché avec elle 04 fois à Koungheul.





" M.D.W m'avait invitée au domicile de l'un des camarades où nous avons fait l'amour 04 fois... Mon copain m' a envoyé 5000 F Cfa avant de me demander de le rejoindre à Touba. Et j'étais venue ici le 16 mai dernier. Mon petit-ami m'a conduite dans un domicile où nous avons passé ensemble 02 jours. J'ai fait plusieurs fois des rapports sexuels avec lui. Ainsi, il m'avait payé le billet du retour ", déclare l'élève en classe de Cm1.





" J'ai couché avec M.B 06 fois dont 04 à Koungheul et 02 à Touba "





Arrêté par les policiers du commissariat spécial de Touba, le père de famille âgé de 28 ans a corroboré les propos de la victime. Selon le mécanicien, il savait dès l'entame de leur idylle que M.B est une mineure. Mais M.D.W jugera qu'il avait la ferme volonté de l'épouser.

" J'offrais des cadeaux, de l'argent et un téléphone portable à M.B ", a-t-il détaillé sur procès-verbal.





Interrogé sur les faits de détournement de mineure suivi de viol, le monogame dira qu'il n'a pas déviergé la petite.