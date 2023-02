Viol, vol et menaces de mort : un commerçant déféré après plainte de sa collaboratrice

Commerçant de profession, S. L., âgé de 28 ans, a été déféré hier par les limiers du commissariat de l’Unité 15 des Parcelles assainies, pour les faits de viol, menaces de mort, coups et blessures volontaires, et vol de numéraires. Il lui est reproché d’avoir violé sa collaboratrice, A. D., 35 ans, sous la menace d’un couteau, avant de l’abandonner en pleine brousse.



D’après le récit de l’As, avant le jour des faits, S. L. a prétexté l’organisation d’un baptême pour convaincre la vendeuse de faire partie de la délégation devant l’accompagner à Thiès.



Le jeune commerçant va donc la chercher chez elle, à l’Unité 26 des Parcelles assainies, et prend la direction de la cité du rail. En cours de route, il simule une panne et somme sa passagère de descendre du véhicule. Avant de mettre son plan à exécution : Il la violera à deux reprises, sous la menace d’un couteau. Après avoir satisfait sa libido, il abandonnera sa victime, en pleine brousse, tout en emportant ses 100 000 F CFA.



La dame sera secourue par un automobiliste. Elle finira par raconter sa mésaventure aux gendarmes qui la conseillent de saisir la police des Parcelles assainies. Auprès de laquelle elle déposera une plainte, munie d’un certificat médical attestant d’une Incapacité temporaire de travail (Itt) de 15 jours.



Activement recherché, S. L. a été cueilli dans la nuit de dimanche à lundi.