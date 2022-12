Violence contre la députée Amy Ndiaye : les femmes affichent leur indignation

Violence contre Amy Ndiaye Ngiby, indignation des femmes

La vidéo de la parlementaire se faisant frapper par son collègue Massata Samb a fait le tour du web. Elle n'a pas tardé à faire réagir. Dans un tweet, Sofia Ba a condamné cet acte .''Dans quel pays sommes-nous ?'', se demande la journaliste au groupe E-media. Ce qui se passe en direct de notre assemblée nationale, le 01er décembre 2022 : un député, un homme, qui s'en prend physiquement à une député, une femme. Dans quel pays sommes nous? Jusqu'à quel point va- t- on normaliser tout ceci? Il doit - être arrêté! C'est inadmissible.





''Nous sommes en pleine campagne des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le Genre à l'égard des femmes et des filles et une femme députée se fait gifler à l'hémicycle'', renchérit dans un autre tweet la féministe Jaly Badiane. Nous sommes en pleine campagne des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le Genre à l'égard des femmes et des filles et UNE FEMME DÉPUTÉE se fait gifler à l'hémicycle ???????????? !

C'est juste une aberration !!!#StopViolences #OrangezLeMonde

C'est juste une aberration !!!#StopViolences #OrangezLeMonde pic.twitter.com/kv5ZIXR5qd — Jaly Badiane ????????????? Championne d'Afrique (@jalybadiane) December 1, 2022





Pour la petite histoire, les seize jours d’activisme contre la violence à l’égard des femmes et des filles ont démarré le 25 novembre dernier . Cette date a été choisie par les Nations Unies pour célébrer la Journée internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes. La couleur orange est retenue et veut symboliser un monde meilleur pour les femmes et les filles. Drôle de façon de prôner son élimination à l'hémicycle !

1 députée sénégalaise frappée à l'assemblée devant le ministre de la justice, pdt les 16 jours d'activisme. législature de la honte représentative de coalitions politiques qui avaient foulé au pieds la parité, et couronnée d'un bureau pas égalitaire #kebetu