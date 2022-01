Violence électorale : Ce qu’on sait du vieillard et de son petit-fils brûlés vifs à Keur Massar

Deux membres d’une même famille -Talla Sall (3 ans) et son grand-père Amadou Sall- ont été brûlés vifs par des individus supposés appartenir au mouvement "Gueum Sa Bopp".



Les faits se sont déroulés, avant-hier, vers 1 h du matin, au quartier Kawsara de Keur Massar Nord.



Le gamin T. Sall se trouve actuellement en réanimation à l’hôpital Principale. Lui et son grand-père Amadou Sall sont brûlés au 3e degré.



D'après le quotidien Les Échos, les pyromanes non encore identifiés auraient versé du liquide inflammable dans le salon via la fenêtre.