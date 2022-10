Violences à Mako : La section du Forum Civil de Kédougou évoque les racines du mal

La section du Forum Civil de Kédougou informe que lors de sa dernière rencontre avec les femmes de Tomboronkoto, avoir alerté sur les conditions de vie affreuses qui pourraient déboucher sur une recrudescence de la violence.





Dans un communiqué parvenu à Seneweb, la section du Forum Civil de Kédougou indique qu'il lui a été rapporté "qu’un recrutement, en catimini, de personnes par la Société PMC de Mako a entraîné des manifestations violentes des jeunes de Mako, Tomboronkoto, Linguékoto et Niéméniké. Au-delà de cette affaire de recrutement, la section locale du Forum Civil constate aussi qu’un malaise général sévit au sein des populations exsangues et, est à l’origine d’un climat délétère avec l’entreprise en question".





Le Forum Civil section Kédougou évoque en outre, la frustration qui découle de la misère et de la pauvreté.





"Ceci contraste avec les revenus énormes tirés des ressources de l’or qui sont exploitées dans leur environnement. Cette exacerbation, qui était jusqu’ici quasi latente, commence à se manifester un peu partout dans les zones d’exploitation. La Section Forum Civil de Kédougou, tout en déplorant les violences dans lesquelles cette frustration s'est exprimée, rappelle que la transparence, la concertation dans le mode de recrutement et le respect strict des impératifs de contenu local sont les seuls gages d’une cohésion sociale et d’une paix durable", signale Guimba Diallo, Coordonnateur section Forum Civil Kédougou





M. Diallo d'ajouter que Forum Civil a toujours alerté la Société PMC de Mako et l'État du Sénégal sur les frustrations des communautés liées au déficit de la responsabilité sociale de l'entreprise et la non existence d'un réel contenu local minier. Le Forum Civil, tout en regrettant la violence exercée sur les biens de la mine, exhorte les parties prenantes à engager sans délai des concertations sérieuses autour des préoccupations des jeunes et des communautés que ni la violence ni la répression ne sauraient juguler.