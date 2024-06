Violences à Medina Gounass : Abdou Karim Sall condamne les deux attaques contre le Khalif Thierno Ahmadou Ba

Le jour de la Tabaski, des violences ont éclaté entre communautés à Médina Gounass, dans le département de Velingara. Abdou Karim Sall, ancien ministre sous Macky Sall, a posté un message sur Facebook pour condamner l'attaque perpetrée contre le Khalif de Médina Gounass et réclamer justice.



"Le Khalife de la ville sainte de Médina Gounass, Thierno Ahmadou Tidiane Ba a fait l'objet, le jour de la tabaski, d'une agression sauvage et sans précédent. Comme si cela ne suffisait pas, une deuxième attaque a été lancée ce mardi en direction du domicile de cet homme de Dieu, connu de par sa discrétion et sa piété. Nous condamnons avec la plus grande fermeté ce comportement de défiance et interpelons le autorités étatiques compétentes pour que lumière soit vite faite", a-t-il écrit.



Abdou Karim Sall d'ajouter : "Les auteurs et les commanditaires de cet acte ignoble doivent subir toute la rigueur de la loi pour que de tels faits malheureux ne se reproduisent plus jamais."