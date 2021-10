Violences à Ziguinchor : imams et oulémas invitent à la cohésion sociale

Violence à Ziguinchor entre Sonko et Doudou Ka

Imam Moctar Ndiaye chargé de communication du bureau exécutif des imams et oulémas du Sénégal condamne fermement et déplore les cas de violences enregistrés à Ziguinchor entre le camp d’Ousmane Sonko et celui de Doudou Ka membre de la coalition BBY.