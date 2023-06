Violences au Sénégal: Le message émouvant de Ismaïla Sarr

Les scènes de violences qui sévissent au Sénégal depuis la condamnation, hier, d’Ousmane Sonko dans l’affaire Sweet Beauté ne laissent personne sensible. Après plusieurs de ses partenaires en équipe nationale, Ismaïla Sarr, a envoyé un message émouvant à ses compatriotes.







‘’Nous sommes un peuple uni, une nation forte, et chaque conflit entre nous blesse notre âme commune. Qu'il s'agisse de nos frères et sœurs dans les forces de l'ordre ou de ceux qui manifestent dans les rues, nous partageons tous le même amour pour notre pays. La violence ne conduit qu'à plus de violence et ce cycle doit être brisé’’, écrit-il.





Le joueur de Watford d’ajouter: ‘’C'est notre responsabilité à tous de veiller à ce que notre pays reste un lieu de paix, de respect mutuel et d'amour. Rappelez-vous que notre force réside dans notre unité. Nous devons parler, écouter et chercher à comprendre les points de vue des autres. C'est en unissant nos efforts, en respectant nos différences, que nous trouverons la solution à nos défis.’’