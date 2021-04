Violences basées sur le genre : 50 victimes accompagnées par le ministère de la Femme

"La deuxième phase du Projet d’appui à la stratégie nationale d’équité et d’égalité de genre (PASNEEG 2), lancée officiellement à Thiès, va consolider les résultats jugés satisfaisants de la phase pilote" a annoncé Awa Nguer Fall, coordinatrice du PASNEEG 2."Le projet vise à renforcer toutes les initiatives de la première phase, qui s’est attelée à mettre en œuvre des réformes juridiques. Entre autres, l’harmonisation de la législation nationale avec les conventions internationales, la mise en application des budgets sensibles au genre, l’amélioration des dispositifs de prévention et de lutte contre les violences basées sur le genre, notamment la Stratégie nationale d’équité et d’égalité de genre (SNEEG), figurent parmi les acquis" explique encore la coordonnatrice Awa nguer Fall.



Le projet d'appui à la stratégie nationale de l'égalité et de l'équipe du genre (Pasneeg2) vient encore au chevet des filles et femmes victimes de violences basées sur le genre. Après la première phase, la deuxième est lancée.Rien que dans la région de Thiès, une cinquantaine de femmes ont bénéficié de l'accompagnement du Pasneeg lors de la phase pilote selon les responsables."L' ‘’outil anti-pauvreté’’, nous a permis de financer à Thiès, une cinquantaine de femmes victimes de violences basées sur le genre. Ces dernières ont aussi bénéficié d’accompagnement juridique de la part de la Boutique de droit de Thiès qui se trouve à Tivaouane. Des activités d’insertion économique ont été menées au profit de femmes et filles dans une ‘’extrême vulnérabilité’’, avec des résultats ‘’probants’’ souligne la coordinatrice Mme Fall.Pour la deuxième phase, le PASNEEG compte ‘’aller à l’échelle’’ dans la région de Thiès, avec un plus grand nombre de femmes. Il va se déployer comme lors de la phase pilote, dans des zones comme Sédhiou et Kaolack et Kilda.