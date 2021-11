Violences basées sur le genre : «La sanction ne va pas régler les choses» (Commissaire Binetou Guissé)

Commissaire de Police de Mbao, Binetou Guissé

Les violences basées sur le genre ne cessent de se multiplier. Il ne se passe pas un jour sans que la police ne connaisse un cas de violence basée sur le genre, selon la commissaire de police Binetou Guissé du nouveau commissariat d’arrondissement de Mbao et point focal genre de la police nationale.





Elle s'est exprimée pendant une rencontre sur le thème "Promouvoir une police centrée sur les survivants des violences basées sur le genre en Afrique de l'Ouest'', ce lundi 8 novembre. Cela démontre que cette problématique se pose avec acuité au Sénégal.





«La police a un rôle important à jouer dans la lutte contre ces violences. Cela, par une sanction exemplaire. Il faut tout de même signifier que la sanction est certes dissuasive, mais ne vient qu’en dernier ressort, alors que l’infraction est déjà commise» note-t-elle.





Cependant, la commissaire notifie que ce n’est pas par la sanction que les choses vont se régler. Il faut sensibiliser la population. «On a l’habitude de banaliser ces infractions ; il ne le faut pas. Parce que les conséquences de ces infractions pénales sont toujours graves. Il suffit que la victime vienne au niveau des structures de police et porte plainte. Les violences basées sur le genre sont des infractions pénales prévues et punies par la loi. Et cela règle tout le problème, de prime abord».