Violences contre les enfants : L’organisation JGEN mène le combat

Le département de Pikine a abrité la première étape du projet sida/CSO mise en place par l'organisation JGEN.





L'objectif général est de procéder au lancement des activités du projet qui vont durer cinq années au niveau des départements bénéficiaires, à savoir Pikine et Kaolack. Plusieurs acteurs se sont réunis dans la banlieue, lors d'un atelier de lancement tenu ce lundi pour se pencher sur comment éradiquer les discriminations fondées sur le sexe y compris les grossesses précoces. À cet effet, JGEN a peint un tableau sombre et révèle des chiffres alarmants.





Selon l'organisation, les violences faites aux enfants ont connu une augmentation considérable, surtout en 2020 (violences sexistes 12,4 %, économiques 84 %, physique 39 % et psychologique 31 % ). Et pour résoudre ces problèmes qui touchent cette couche de la société, les acteurs ont dressé une feuille de route et annoncé l'implication de la société civile dans le projet pour l'amélioration des conditions de vie des enfants. Les membres de JGEN dénoncent ainsi certaines attitudes, croyances et pratiques traditionnelles qui portent préjudice aux enfants dans la jouissance de leurs droits en particulier les filles.