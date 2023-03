Violences des FSD sur un journaliste de l'AFP : L'APES s'indigne et dénonce

L’Associationde la presse étrangère au Sénégal (APES) s'indigne des violences de la police sénégalaise sur un journaliste du Bureau régional de l’Agence France-Presse (AFP) à Dakar, qui couvrait une manifestation à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar.





Ce dernier, qui faisait partie d’un groupe de reporters sur les lieux, a été brutalisé avec des coups de poing sur le corps et derrière la tête, puis embarqué dans un véhicule de la police, avant d’être relâché plus tard", lit-on dans une note signée par le président de l’APES, Ibrahim Soumaré.