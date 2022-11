Violences et intimidations exercées sur la presse : Bassirou Diomaye Faye interpelle les journalistes

Le Bureau politique du Pastef soutient les journalistes d'investigation qui informent les populations de tous les scandales.

Selon Bassirou Diomaye Faye, qui a porté la parole face à la presse, le Sénégal a besoin de journalistes à cheval sur la déontologie journalistique, d'une presse qui fait de la liberté un devoir d'informer et de l'information un sacerdoce.





À l'en croire, les menaces ne doivent pas triompher sur ce devoir d'informer juste et vrai. Les intimidations ne doivent pas bâillonner la presse. C'est d'ailleurs dans ce sillage que Bassirou Diomaye Faye appelle le gouvernement de Macky Sall à mettre un terme aux violences et aux intimidations exercées sur les journalistes. "Une journaliste a été brutalisée et c'est la énième fois que le gouvernement du président Sall agit de la sorte sans aucune suite", dit-il.