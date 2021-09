Violences faites aux femmes : Les femmes de Linguère dans la rue

Les femmes des 19 communes du département de Linguère sont en guerre contre les violences faites aux femmes. A travers une marche pacifique organisée ce week-end, elles ont dénoncé les violences exercées sur elles.





La marche est partie du portail du stade Bassirou Sidy Ndiaye de Dahra à la sous-préfecture de Sagatta Djoloff. Malgré la forte chaleur, les femmes des communes de Kamb, Deali, Tessekere, Sagatta Djoloff, Yang-yang, Affe, Thiamene Pass, Mboula entre autres ont répondu à la manifestation encadrée par les forces de l’ordre.





Sur les pancartes qu’elles brandissaient, rapporte Rewmi quotidien, on pouvait lire les messages comme : « A travail égal, salaire égal», «Non aux violences faites aux femmes». Au nom de ses camarades, Mbossé Ka a souligné qu’il s’agit de pousser les autorités et les hommes de manière générale à assurer la défense des droits des femmes/ L’union des femmes du département de Linguère promet dans la même logique de travailler avec les collectivités territoriales et les autorités académiques pour la scolarisation des filles et leur maintien à l’école.