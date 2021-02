Visa de regroupement familial : l’Ambassade de France au Sénégal accusée de discrimination

Le traitement par l’ambassade de France au Sénégal des demandes de Visas pour le regroupement familial est loin de satisfaire les conjointes des Sénégalais établis en France. Dans un communiqué parvenu à Seneweb, ces femmes qui veulent rejoindre leur mari en France accusent les services consulaires de faire dans la discrimination.



« Depuis mars 2020, les dossiers relatifs aux visas de regroupement familial traînent de façon illégale dans les services du Consulat de France à Dakar », regrette le collectif des femmes.



Selon le document, il y a eu, dans un premier temps, un blocage sur ces dossiers du fait des restrictions liées au Covid-19. Mais suite à une saisine du Conseil d’Etat par des associations et avocats, la juridiction, dans sa décision du 21 Janvier 2021, a obligé l’Etat français à lever ce blocage, injustifié à ses yeux. « Le gouvernement a, dans la foulée, mis à jour l’attestation de déplacement international en y incluant les bénéficiaires du regroupement ».



Autrement dit, la voie est à nouveau ouverte pour les femmes qui veulent rejoindre leur mari. D’ailleurs, ajoute le communiqué, même avec les nouvelles restrictions consécutives à la deuxième vague de Covid-19 en France, le gouvernement a listé le regroupement familial parmi les ‘’motifs impérieux’’ qui autorisent l’accès sur le territoire français.



« Malgré ce déblocage de la situation par le juge, les autorités consulaires françaises au Sénégal traînent toujours les demandes de visas de regroupement familial », dénonce le collectif des femmes. Selon un interlocuteur, l’ambassade délivre actuellement 3 à 4 visas par jour pour un total de 800 dossiers. Un rythme assez lent qu’il qualifie de sabotage.



Surtout qu’au même moment, relève le communiqué, la délivrance de visas pour le regroupement familial se fait correctement dans des pays comme l’Algérie, la Côte d’Ivoire, le Togo, la Turquie.



« Pourtant c’est un pénible parcours que traversent ces bénéficiaires du regroupement familial avant même le dépôt de la demande de visa. En effet, ils doivent remplir les conditions de ressources (SMIC) et de logement (22m2 pour deux personnes et 10m2 pour une personne supplémentaire). Le traitement du dossier peut durer deux ans ou plus en fonction des cas », rappellent les femmes à travers le communiqué.



Elles invitent ainsi l’ambassade à respecter le droit français en délivrant ‘’sans délai’’ les visas de regroupement familial.