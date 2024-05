Visa Schengen : le Top 3 des pays préférés des Sénégalais

En 2022, les pays de l’espace Schengen ont enregistré 56 866 demandes de visa introduites par les Sénégalais. D’après l’ambassadrice de la Belgique à Dakar, Hélène de Bock, reprise par Les Échos, 48% des requêtes concernent la France, soit 27 556 dossiers. L’Espagne et la Belgique complètent le podium des pays préférés des Sénégalais avec, respectivement, 9467 et 5009 demandes.



Durant cette période, la France a donné une suite favorable à la plupart des demandes de visa. Les réponses positives seraient de plus de 62% d’après l’ambassadrice de la France à Dakar, Christine Fages, citée par Les Échos.