Visas refusés aux Lions : Bamba Kassé invite Aissata Tall Sall à réagir

Semaine compliquée pour les Lions du Basket. Ayant terminé 3e de leur groupe avec un bilan de deux défaites et une victoire, l’équipe nationale du Sénégal a sans doute pâti des difficultés lors de son périple vers Alexandrie. C’est en tout cas le point de vue de Bamba Kassé qui s’est fendu d’un post sur sa page Facebook. Très remonté, le journaliste s’indigne surtout du mutisme de la cheffe de la diplomatie sénégalaise, Aïssata Tall Sall. « Depuis cet incident nous n'avons eu vent d'aucun acte émanant de votre ministère qui a entre autre comme mission de veiller sur la fierté nationale des enfants de la République. Pas de courrier, ni d'invitation de l'ambassadeur à une explication, ni une convocation....rien », déplore-t-il, ajoutant : « Pour moins que ça, des ambassadeurs ont été convoqués ou des lettres de protestation servies ».





Cette réaction attendue est, selon le secrétaire général du SYNPICS, un moyen de « nous faire respecter, d'exiger de l'autre partie qu'elle se conforme aux règles qui guident aux relations diplomatiques, de rassurer les compatriotes que pareil pied de nez ne se reproduira pas, mais surtout de faire comprendre à la partie Égyptienne que notre représentation diplomatique pourra leur rendre la pareille s'il ne fournissent pas d’explications à ce casus belli ou ne s'excuse officiellement ».





Revenant sur la triple confrontation historique en football entre le Sénégal et l’Egypte qui a globalement tourné à l’avantage du Sénégal, Bamba Kassé déclare : « Même si Salah n'est pas doublement content que Mané l'ait battu à la CAN et empêché d'aller à la coupe du monde de football, l'ambassade d'Égypte à Dakar ne peut manquer autant de respect à Gorgui Dieng et compagnie ».