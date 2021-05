Visite à Sen’Eau : Les travailleurs accueillent Serigne Mbaye Thiam avec des brassards rouges

Une journée de port de brassards rouges a été décrétée, ce mardi 25 mai par les travailleurs de Sen’Eau. En effet, les travailleurs ont profité de la visite du ministre de tutelle, Serigne Mbaye Thiam au siège de la Société concessionnaire de l’exploitation de l’eau potable en milieu urbain et périurbain pour montrer leurs mécontentements suites au désaccord sur des points de négociations.



Le mot d’ordre du collectif est, le port de brassards rouges pour tous les collaborateurs, le mardi 25 mai 2021, dans tout le périmètre de Sen’Eau . Une Assemblée générale est prévue après la tournée.



«Camarades travailleurs, le comité de négociation, réuni ce vendredi 21 mai, a pris les décisions établies comme suit : le rejet systématique de la rencontre initiée par la Direction générale avec certains secrétaires généraux de syndicats tenant à contourner le comité de négociation dûment mandaté par les travailleurs.



La notification de conflit collectif auprès de la Direction du travail si la Direction générale ne revient pas à la table de négociations avec des solutions sur les points de désaccord.



Une tournée de sensibilisation des délégués du personnel est programmée à partir de la semaine prochaine (cette semaine)



Ainsi, le comité de négociation appelle les travailleurs à rester mobilisés et à ne pas céder à la désinformation».





Toutefois, préviennent les travailleurs, «le plan d'actions sera poursuivi. Et si la Direction générale campe sur ses positions à la rencontre de la dernière chance, prévue le vendredi 28 mai, une procédure de dépôt de préavis sera enclenchée, nous sommes prêts pour le combat. Rien n'est exclu.»