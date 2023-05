Visite d’échanges : Cheikh Tidiane Ba, Directeur général de la Banque Agricole, à Kaolack

Cheikh Tidiane Ba , le patron de la Banque Agricole était ce mercredi à Kaolack à la tête d’une importante délégation de l’institution financière. Une visite qui entre dans le cadre des échanges avec les agences à l’intérieur du pays a l’approche du démarrage de la campagne agricole





Selon Cheikh Tidiane Ba, cette visite a pour objectif de communier avec les clients afin de parler des problèmes qu’ils rencontrent et s’enquérir de leurs préoccupations dans le but de trouver des solutions dans l’immédiat.





“La Banque Agricole du Sénégal a la chance d’être un partenaire privilégié des agriculteurs et l’Etat a pris des options lourdes cette année notamment la mise place d’un budget de 100 milliards qui sera dédié à l’agriculture, a-t-il indiqué. La banque est un maillon important du dispositif agricole et va pouvoir jouer son rôle car nous avons l’expertise qu’il faut”.





“Nous accompagnons les producteurs agricoles depuis fort longtemps et avec cette manne financière nous ferons beaucoup plus, a-t-il par ailleurs garanti.C’est du reste une des raisons de ma visite pour voir comment capter toute cette manne financière pour ensuite pouvoir apporter de la valeur ajoutée à l’agriculture sénégalaise”.





Lors de cette visite, l’ancien Directeur des Impôts et Domaines et de la Caisse des Dépôts et des Consignations a rappelé le rôle pivot de la zone Centre dans l’agriculture sénégalaise : “Pour ce qui est de la zone centre elle joue un rôle important en matière de production d’arachides et en matière de production céréalière et nous considérons cette vocation capitale. Ce qui justifie ma première visite accordée à ladite zone”.