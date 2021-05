Visite de Guy Marius Sagna : Les jeunes de Nianing rétablissent les faits

Les jeunes de Nianing sont sortis de leur mutisme pour rétablir les faits qui se sont déroulés, mercredi dernier, lors de la visite de Guy Marius Sagna.







Pape Birame Wathie, habitant de Nianing explique : "Sur sa page Facebook, Guy Marius Sagna a écrit "Demain nous serons à Nianing pour discuter du Corona souf et du gangstérisme foncier dans la localité''. Par ces propos, il a déjà pris parti avant de venir s'enquérir de la situation. Tout le monde sait que, à Malicounda, c'est l'intérêt de la population qui est toujours la préoccupation première du conseil municipal".





Il soutient que les jeunes du village informés à la dernière minute de l'interdiction par l'autorité administrative de la rencontre, se sont rendus sur le site des 18 hectares objet du litige.





"Nous voulions prendre part à la rencontre publique occasion nous permettant d'échanger avec Guy Marius Sagna sur la vérité des faits. Mais les membres de Joog Jotna ont catégoriquement refusé. Ils se sont alors opposés au point de presse. Des échanges houleux ont abouti à une bataille rangée. Et la gendarmerie est venue l'exfiltrer", assure Pape Birame Wathie.





A l'en croire, l'édile Maguette Sene n'est ni de près, ni de loin impliqué dans cette histoire.





"Toutes les accusations et propos mensongers tenus par les membres de Joog Jotna et Guy Marius ont des relents purement politiciens. Tout le monde est conscient que les méthodes de communication de Guy sont basées sur la manipulation, la provocation et dénigrement sans fondement. Il est adepte de la manipulation et des propos mensongers. Guy et sa bande rancunière n'intéressent pas le maire Maguette Sene. Avec les rancuniers de la plateforme Joog Jotna, ils cherchent à attirer l'attention des Sénégalais avec une démarche purement diabolique", déclare M. Wathie.