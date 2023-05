Visite de Zhao Leji: Amadou Mame Diop salue le partenariat exemplaire entre la Chine et le Sénégal

Le président de l’Assemblée nationale de la République populaire de Chine a foulé le sol sénégalais ce dimanche 14 mai peu après 18 heures 30. Zhao Leji est en visite officielle pour une durée de 72h. L’homme d’État chinois a été accueilli par son homologue sénégalais, Amadou Mame Diop.





Ce lundi 15, une visite a été effectuée au sein de l'hémicycle. En présence d'une forte délégation de la Chine, Amadou Mame Diop a salué l'exemplarité du partenariat entre les deux pays.







Selon le président de l'Assemblée nationale sénégalais, cette visite est "une nouvelle manifestation de l'attachement fidèle aux liens étroits, divers, solides et profonds qui existent depuis si longtemps entre les peuples chinois et sénégalais". "Nous y voyons également l'illustration parfaite de l'exemplarité du partenariat entre nos deux pays, la Chine étant devenue le premier partenaire économique du Sénégal, partenariat fécond porté par une forte impulsion politique et diplomatique'' a-t-il poursuivi.







Amadou Mame Diop a, par ailleurs, saisi cette opportunité pour féliciter Zhao Leji "chaleureusement pour (sa) brillante élection à la tête du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de la République populaire de Chine".







Il a en outre, "salué la grande réussite des travaux du 20ème Congrès du Parti Communiste Chinois qui a posé des jalons importants en faveur du progrès et de la prospérité du peuple chinois, ainsi que pour un monde plus juste, plus pacifique et plus solidaire".







Après cette visite, le président de l’Assemblée populaire de Chine fera, ce mardi, une visite au parc industriel de Diamniadio.