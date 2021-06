Visite du Conseil d’orientation de la DER/FJ au Marché au Poisson de Pikine

Une belle histoire est en train de s’écrire au Marché Central au Poisson de Pikine grâce à la Délégation générale à l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ). La structure y a déroulé plusieurs actions pour une amélioration considérable des conditions de travail des acteurs de ce marché. Entre la mise à disposition de camions frigorifiques, de chambres froides, l’usine de glace ou le guichet nano crédit, les réalisations de la DER/FJ dans ce centre névralgique de l’activité économique sont multiples. Ces réalisations ont permis de booster la vitalité économique au sein de ce marché.

Dr Abdoulaye Dieng, Président du Conseil d’orientation de la DER/FJ et quelques membres du Conseil d’orientation de la DER/FJ, en l’occurrence M. Ndongo Ndiaye, représentant de la Présidence de la République, M. Gorgui Ndiaye Directeur de Cabinet du Ministre de l’Emploi, M. Khadim Talla représentant du Conseil national de la Jeunesse et M. Abou Mbaye, Directeur du Marché au Poisson de Pikine également représentant du Ministère de la Pêche ont effectué une visite au Marché Central au Poisson de Pikine pour constater les réalisations de la DER/FJ au profit de ces milliers d’acteurs de la pêche.

Sur place, le nano-crédit est une véritable attraction. Près de 1500 femmes y ont adhéré.

Avec 1 million de francs financés pour la première journée, la DER/FJ a un an plus tard octroyé 1 milliard de CFA de financement sur le Nano-crédit rien qu’au marché au Poisson de Pikine.

Le franc succès de ce produit d’autonomisation des femmes a encouragé la DER/FJ à dupliquer ce modèle dans d’autres espaces et lieux de commerce au niveau national. Il s’agit notamment des bureaux nano-crédit au Quai de pêche de Yoff, à Kaffrine, Tambacounda, Kédougou, Podor à partir de cette semaine, Matam, Ourossogui et bien d’autres localités. Cette territorialisation du déploiement des bureaux nano-crédit par la DER/FJ entre en droite ligne avec les orientations du Chef de l’État Macky Sall qui souhaite rendre plus accessible le financement pour les femmes.

D’ailleurs, le nano-crédit a été inscrit dans le programme d’urgence pour l’emploi et l’insertion socio-professionnelle des femmes et des jeunes et une ligne de plus de 12 milliards de Francs CFA a été attribuée au nano-crédit dans la loi de finance rectificative 2021.

« Le guichet pilote de nano crédit a eu des performances qui ont été portées à la connaissance du Chef de l’État M. Macky Sall. Il s’en est approprié et a demandé à la DER/FJ d’implanter cet outil dans tous les marchés au poisson du pays et au-delà dans tous les marchés du Sénégal, pour rendre l’accès au crédit facile pour tous les acteurs du secteur informel » a indiqué le Président du Conseil de Surveillance de la DER/FJ.

Pour sa part, Adja Fatou Touré, Présidente de la Fédération des femmes mareyeuses du Marché central au Poisson de Pikine a expliqué les conditions difficiles dans lesquelles elles travaillaient et le soulagement qu’elles ont eu avec l’ouverture du bureau nano-crédit de la DER/FJ.