Visite technique : Pourquoi le calvaire des automobilistes persiste

"C’est long à cause principalement du coronavirus, dit-il. Depuis mars 2019, pour des mesures de prudence, les autorités ont trouvé nécessaire d’élargir les rendez-vous pour ne pas créer par exemple d’embouteillages et de rassemblements, ainsi de suite. C’est la raison de ce chamboulement. C’est lent aussi parce qu’il une pléthore de véhicules. Si vous passez par le guichet de l’immatriculation, par exemple, vous verrez qu’il y a au moins 100 à 200 véhicules immatriculés par jour. Et donc le parc automobile sénégalais se densifie de jour en jour. Par exemple, il fallait un deuxième voire même un troisième centre. C’est ce qui crée ces embouteillages-là et ces lenteurs."



« AVOIR UN OU DEUX AUTRES CENTRES TECHNIQUES »



S’agissant de l’arrestation des agents du contrôle technique qui ont été finalement libérés faute de preuves, il pointe du doigt les usagers. Qui, accuse-t-il, "viennent pour trouver des solutions faute de rendez-vous sur le serveur. Les automobilistes font la ruée sur place pour essayer de trouver un rendez-vous. Là, tout est contrôlé et les véhicules sont acceptés sur rendez-vous."



Pour les rendez-vous, "il y a peut-être 200 voire 300, par jour", estime-t-il.



Poursuivant, Sall ajoute : "Il y a beaucoup de choses à parfaire. L’État devrait faire un petit effort pour avoir un autre centre ou deux autres centres. Parce que, Dakar concentre presque 70 à 80% du parc automobile national. Il faudrait rouvrir le centre de Mbao pour désengorger Dakar. Pourquoi ne pas mettre un centre ou deux à Diamniadio. Par exemple, un véhicule DK qui quitte Koungheul, pour passer le contrôle technique à Dakar, si on déconcentre à Diamniadio mais ça ferait l’affaire des populations".



A l’en croire, dans la longue file d’attente tout peut arriver, entre "agressions" et des "propositions de contournement de la file moyennant de l’argent". "On vient de me proposer de contourner la file en payant. Ce que j’ai refusé de faire. Je ne trempe pas dans les trucs louches parce que ce n’est pas sûr. Je suis sûr que d’autres vont accepter, n’en pouvant plus du temps d’attente. Il est temps qu’on revoit les choses. D’autant plus qu’on est garé à hauteur de la cité Imbécile où des agresseurs peuvent surgir à tout moment et nous menacer."Ngouda Sall, responsable administratif d’Africa plaque, société oeuvrant dans la conception des nouvelles plaques et cartes grises biométriques, après les immatriculations de véhicules, en collaboration avec la Direction des transports terrestres, impute la responsabilité des difficultés rencontrées à la pandémie à Covid-19.