Voile d’or et Monaco plage : Les travailleurs dénoncent l’augmentation des redevances portuaires

Les travailleurs de la «Voile d’Or» et de «Monaco Plage» ont observé, hier, un sit-in pour dénoncer l’augmentation «anarchique» des redevances portuaires qui s’élèvent, rapporte L’AS dans sa parution du jour, à 150 millions Fcfa.Selon le porte-parole des travailleurs, Atou Sow, «les redevances sont passées de 05 millions à 30 millions Fcfa pour Monaco Plage et de 12 millions à 75 millions pour la Voile d’Or. Une décision qui, selon eux, risque d’affecter leurs entreprises qui emploient plus de 100 personnes.Ces travailleurs sont étonnés par le comportement des autorités du Port qui ont envoyé des mises en demeure à la Voile d’Or et au Monaco Plage parce qu’ils n’arrivent pas à s’acquitter des redevances.Une décision des autorités portuaires qui est venue, à les en croire, s’ajouter à la morosité économique causée par la pandémie de la Covid-19 qui a arrêté toutes les activités touristiques et de loisirs.