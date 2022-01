Voisinage heurté à la médina : Une femme enceinte reçoit des coups à la tête et au ventre et se retrouve en réanimation

Agressée sauvagement par sa voisine Marième Thiombane, Ami Collé a failli passer purement et simplement l'arme à gauche avec son bébé.



D'après les informations glanées par Rewmi Quotidien, la jeune dame, qui a reçu des coups de bol à la tête et au ventre, s'est retrouvée en réanimation.



Après la plainte du mari de la victime pour coups et blessures volontaires, la mise en cause a été arrêtée puis placée sous mandat de dépôt.



Les faits se sont produits à la Médina au mois de décembre 2021. Ce jour-là, Ami Collé, qui était enceinte de 9 mois 7 jours, faisait le linge à la terrasse.



Au moment où elle s'apprêtait à sécher ses habits, un des enfants de Marième Thiombane coupe la corde. Remontée, Ami Collé réprimande l'enfant.



Mais, Marième Thiombane a pris fait et cause pour son fils, avant d'attaquer sauvagement sa victime.



"Elle m'a donné deux coups de bol au ventre et à la tête. J'ai été acheminée en réanimation et hospitalisée à plusieurs reprises. Les médecins m'ont opérée pour sauver ma vie et celle de mon enfant", a déclaré la partie civile, hier, à la barre du tribunal d'Instance de Dakar.



Née en 1987, Marième Thiombane a contesté les faits. "C’est elle qui m’a attaquée. Elle m’a pourchassée jusque dans ma chambre. Elle menaçait de me blesser avec une pierre", a-t-elle avancé.



Confrontée à la vidéo de l'agression, elle lâche le morceau. En effet, le fils de la plaignante, âgé seulement de 9 ans, a immortalisé l'agression à travers une vidéo de 4 minutes.



"L’enfant jouait avec le téléphone de sa mère. Quand il a entendu la dispute, il a filmé la scène", a déclaré le mari de la partie civile.



Selon Me Seyba Danfakha, ce dernier a dépensé plus d’un million de francs pour soigner son épouse.



"Celle-ci a toujours gardé sa sérénité, malgré toutes les invectives qu’elle recevait de la prévenue", a dénoncé l'avocat.



Pour la réparation du préjudice, il a réclamé 1,5 million de francs.



Le substitut du procureur a requis deux ans ferme.



La défense a sollicité la clémence.



Finalement, le juge a condamné la prévenue à deux ans de prison, dont trois mois ferme, et à payer 1 million FCFA à la partie civile.