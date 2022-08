Voitures, maisons et commerces sous les eaux : ce que disent les sociétés d’assurance

Les pluies tombées sur Dakar ont causé des décès et de nombreux dégâts matériels. Des voitures, des commerces et des maisons se sont retrouvés sous les eaux. Au grand désarroi de leurs propriétaires.





L’Etat a déclenché le Plan Orsec, qui est destiné à venir en aide en urgence aux sinistrés, et il y a en plus les sociétés d’assurance. Mais si les prestations de l’Etat sont ouvertes à tous et gratuites, il n’en est pas de même pour celles des assurances.