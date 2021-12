Voix et leadership de femmes: Un projet pour sonner le glas des violences faites aux femmes et aux filles

Voix et leadership de femmes

Une campagne de plaidoirie au niveau national, régional et communautaire sera lancé. Cela, pour accroître l'exercice des droits humains des femmes et des filles et le progrès en matière d'égalité entre les sexes. Le projet en question est dénommé " Voix et leadership de femmes au Sénégal" (VLC) et travaille en collaboration avec le réseau Siggil Jigueen.





Dans le but de rendre efficace le plaidoyer, 3 angles seront utilisés. Il s'agit des plateformes, des réseaux, et des alliances de défense et de la promotion des droits des femmes.





Selon la chargée de projet Waré Ndiaye Kandji, 25 organisations et réseaux de femmes dont le réseau Siggil Jigueen sont mis à contribution. Au total, 33 pays à travers le monde ont pu bénéficier de ce projet. Il a été financé par "Affaires mondiales Canada" et mis en œuvre au Sénégal par le Centre canadien d’étude et de coopération internationale. L’objectif étant l’exercice accru des droits des femmes et des jeunes filles. "Nous le faisons en renforçant les capacités institutionnelles et programmatiques des organisations de la société civile des femmes tout en les accompagnant pour qu’elles puissent avoir de meilleurs services grâce au plaidoyer, objet de la rencontre d’aujourd’hui », a expliqué la cheffe du projet, Mme Kandji.





S’agissant de l’amélioration des droits des femmes, elle a noté des améliorations. Cependant, il y a encore énormément de choses à faire. " Actuellement, il est question de faire l’état des lieux et malheureusement nous observons une diversité de violences basées sur le genre auxquelles les femmes font face à travers le Sénégal" a-t-elle déploré.





Pour ce qui est des attentes, des changements radicaux à la fin du processus de ce plaidoyer sont énumérés. Cela sur les trois thématiques qui ont été portées à savoir l’âge légal du mariage, la question de la paternité, la représentation des femmes dans les instances où on parle du pétrole et du gaz.